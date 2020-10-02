Son dakika! Mersin'de kadın cinayeti... Silahlı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi

SON DAKİKA: 33 YAŞINDAKİ SEHER HAYATINI KAYBETTİ

Mersin'de bir sitenin 9'uncu katında oturan Seher Özkurt, evine gelen kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kaçmaya çalışırken yangın merdiveninde tabancayla vurulan Özkurt yaşamını yitirdi. Saldırgan ve onu otomobille adrese getiren 3 kişi, kaçtıkları Adana'da yakalandı.

