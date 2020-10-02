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Son dakika! 'de kadın cinayeti... Silahlı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi

Son dakika haberi... 'de, evinde silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti. Cinayeti işleyen zanlı henüz yakalanamadı fakat şüpheli araçtaki 2 kişi gözaltına alındı. Hayatını kaybeden 33 yaşındaki Seher Öztürk'ün cenazesi otopsi için Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşanan korkunç cinayetin detayları da belli oldu.

AA
Giriş Tarihi: 2.10.2020 16:38 Son Güncelleme: 2.10.2020 16:50 ABONE OL
Son dakika! Mersin'de kadın cinayeti... Silahlı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi

SON DAKİKA: 33 YAŞINDAKİ SEHER HAYATINI KAYBETTİ

'de bir sitenin 9'uncu katında oturan Seher Özkurt, evine gelen kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kaçmaya çalışırken yangın merdiveninde tabancayla vurulan Özkurt yaşamını yitirdi. Saldırgan ve onu otomobille adrese getiren 3 kişi, kaçtıkları Adana'da yakalandı.

Son dakika! Mersin'de kadın cinayeti... Silahlı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi

YAŞANAN CİNAYETİN KORKUNÇ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Olay, sabah saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi Soydaş Sitesi'nde meydana geldi. Bir otomobille gelen 4 kişiden silahlı olan biri, 9'uncu kata çıkıp, Seher Özkurt'un oturduğu dairenin kapı zilini çaldı. Özkurt'un kapıyı açmasıyla birlikte içeri giren kişi, silahını kadına doğrulttu. Bunun üzerine Seher Özkurt, yangın merdivenine koştu. Özkurt'un arkasından giden saldırgan, ateş açtı. Seher Özkurt kanlar içinde merdivenlere yığılırken, şüpheli, siteden çıkıp kendisini bekleyen otomobile binerek kaçtı.

Son dakika! Mersin'de kadın cinayeti... Silahlı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Seher Özkurt'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Özkurt'un cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son dakika! Mersin'de kadın cinayeti... Silahlı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Plakası tespit edilen aracın Adana'ya gittiği tespit edildi. Yapılan çalışmayla şüpheliler Adana'da yakalandı.

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Son dakika! Mersin'de kadın cinayeti... Silahlı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi
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