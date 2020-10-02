Son dakika! Sultangazi'de akılalmaz görüntü! Çocuğun eline silah verip...

Sultangazi Yayla Mahallesi'nde S. K. isimli kişi, 6 yaşındaki kız çocuğunun eline kurusıkı tabanca vererek, havaya iki el ateş ettirdi. Çocuğun o anlarını cep telefonu kamerasına kaydeden S.K., görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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"NASIL SIKTIM AMA"

Görüntülerde, küçük çocuğun "abi korkuyorum ama neyse" deyip silahın tetiğine basarak havaya ateş ettiği görülüyor. Yeniden havaya ateş eden küçük çocuğun "nasıl sıktım ama" dediği görüntülere yansıyor.

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