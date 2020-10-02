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Son dakika! 'de akılalmaz görüntü! Çocuğun eline silah verip...

Son dakika haberi... 'de, bir kişi, 6 yaşındaki çocuğun eline silah vererek, ateş açtırdı ve yetmezmiş gibi bu görüntüleri de sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerde, küçük çocuğun "abi korkuyorum ama neyse" deyip silahın tetiğine basarak havaya ateş ettiği görülüyor. Yeniden havaya ateş eden küçük çocuğun "nasıl sıktım ama" dediği görüntülere yansıyor.

DHA
Giriş Tarihi: 2.10.2020 12:05 Son Güncelleme: 2.10.2020 12:29 ABONE OL
Son dakika! Sultangazi'de akılalmaz görüntü! Çocuğun eline silah verip...

Sultangazi Yayla Mahallesi'nde S. K. isimli kişi, 6 yaşındaki kız çocuğunun eline kurusıkı tabanca vererek, havaya iki el ateş ettirdi. Çocuğun o anlarını cep telefonu kamerasına kaydeden S.K., görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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"NASIL SIKTIM AMA"

Görüntülerde, küçük çocuğun "abi korkuyorum ama neyse" deyip silahın tetiğine basarak havaya ateş ettiği görülüyor. Yeniden havaya ateş eden küçük çocuğun "nasıl sıktım ama" dediği görüntülere yansıyor.

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Son dakika! Sultangazi'de akılalmaz görüntü! Çocuğun eline silah verip...
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