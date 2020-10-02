Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 1 Ekim Milli Piyango Online ile MPİ Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango Online tarafından Ağustos ayı başından bu yana yapılan şans oyunu çekilişlerinde heyecan sürüyor. 27 numaralı çekiliş bugün yapılacak ve devreden 24 milyon 442 bin TL'lik büyük ikramiye sahibini arayacak. Peki, 1 Ekim Perşembe tarihli Süper Loto çekilişi ne zaman, saat kaçta gerçekleştirilecek? Aşağıda, Süper Loto bilet sorgulama ekranı ile Milli Piyango Online tarafından yapılacak çekilişin canlı yayınına ilişkin detaylar yer almaktadır.

MİLLİ PİYANGO ONLİNE SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLUYOR

Süper Loto'nun büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam gerçekleşiyor. Geçtiğimiz çekilişte kazanan numaralar 8 - 35 - 7 - 5 - 44 - 37 olarak belirlenmiş ancak 6 bilen olmamıştı. İşte, bugünün kazandıran numaraları...