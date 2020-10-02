Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 1 Ekim Milli Piyango Online ile MPİ Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

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çekiliş sonuçları açıklandı! 1 Ekim Online ile MPİ Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

çekiliş sonuçları için heyecanlı geri sayım 1 Ekim'de yapılacak çekiliş ile sona eriyor. Şans oyunu oynayan çok sayıda vatandaş, Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak sorusunun yanıtını araştırıyordu. Bugüne ait Süper Loto sonuçları, Online idaresinde yapılan çekiliş ile canlı yayında belli oldu. Bu başlık altında, 1 Ekim Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı yer almaktadır. İşte, çekiliş ve canlı yayına ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 2.10.2020 07:08 Son Güncelleme: 2.10.2020 07:09 ABONE OL
Süper Loto sonuçları canlı yayın ile belli oluyor! 1 Ekim Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları - Bilet sorgulama ekranı

Online tarafından Ağustos ayı başından bu yana yapılan şans oyunu çekilişlerinde heyecan sürüyor. 27 numaralı çekiliş bugün yapılacak ve devreden 24 milyon 442 bin TL'lik büyük ikramiye sahibini arayacak. Peki, 1 Ekim Perşembe tarihli çekilişi ne zaman, saat kaçta gerçekleştirilecek? Aşağıda, Süper Loto bilet sorgulama ekranı ile Milli Piyango Online tarafından yapılacak çekilişin canlı yayınına ilişkin detaylar yer almaktadır.

MİLLİ PİYANGO ONLİNE SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLUYOR

Süper Loto'nun büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam gerçekleşiyor. Geçtiğimiz çekilişte kazanan numaralar 8 - 35 - 7 - 5 - 44 - 37 olarak belirlenmiş ancak 6 bilen olmamıştı. İşte, bugünün kazandıran numaraları...

Süper Loto sonuçları canlı yayın ile belli oluyor! 1 Ekim Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları - Bilet sorgulama ekranı

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları canlı yayın ile belli oluyor! 1 Ekim Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları - Bilet sorgulama ekranı

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 1 Ekim Milli Piyango Online ile MPİ Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı
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