Toplu taşıma araçlarında HES kodu zorunlu mu oldu? Otobüs, metro, tramvay, metrobüslerde HES kodu nasıl alınır?

HES KODU ZORUNLU HALE GELDİ

İçişleri Bakanlığı valiliklere gönderdiği genelgede, şehiriçi toplu ulaşım araçlarıyla yapılan seyahatlerde kullanılan kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı'nın HES uygulaması arasında entegrasyon kurulmasını istedi.

Genelgeye göre, korona tanısı konulan ya da temaslı olan kişilerin kişisel seyahat kartları, izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak. Hasta ya da temaslı kişi böylelikle toplu taşıma araçlarını kullanamayacak. Kullandığı tespit edilenlere de idari yaptırım uygulanacak.

Bakanlığın valiliklere gönderdiği diğer genelgede ise konaklama tesislerinde HES kodu kontrolü uygulamasının zorunlu hale getirildiği belirtildi. Bugünden itibaren konaklama tesisleri için alınan tedbirler şöyle sıralandı:

"Herhangi bir ayrım olmaksızın (özel-kamu, turizm işletme belgeli/belgesiz, ruhsat veren idare gibi) tüm konaklama tesislerinde (otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp vb.) müşterilerden HES uygulaması kodu istenecek ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra konaklama tesisine müşteri kabul edilecek. HES kodu sorgulaması müşterilerin konaklama tesisine kabulü sırasında yapılacak.

Öte yandan, koronavirüs tanısı konulan ya da temaslısı olduğu anlaşılan kişiler, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın genelgeleri kapsamında 'Güvenli Turizm Sertifikası' uygulaması gereği oluşturulan 'misafir izolasyon odaları'na yerleştirilecek. Kurala uymayan konaklama tesisleri 10 gün süre ile kapatılacak.