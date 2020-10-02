Yemek siparişinde akılalmaz dolandırıcılık! Siparişe bu notu yazıp para ödemiyorlar!

Karşıyaka Motorlu Kuryeler Derneği Başkanı Batuhan Bursalı, "Müşteriler, yemek sipariş sitelerinden yaptıkları siparişlerde, kullanıcı notu kısmına yapıştırdıkları, online ödeme yapıldığını bildiren taslak metinleri yapıştırıyorlar. Böylece, aslında ödemenin nakit olarak gerçekleşmesi ve müşteriden kapıda para alınması gereken siparişlerde, kuryeler, 'Nasılsa online olarak ödendi' diye düşünerek, para almıyor. Bazı kurye arkadaşlar, iş yoğunluğundan ötürü, müşterinin kendisinin el yordamıyla yapıştırdığı bu notları teyit etmiyor, ya da siparişin sadece o kısmına bakıp geçiyor. Bu da kuryeleri mağdur ediyor.