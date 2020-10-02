Yeni görüntüler ortaya çıktı; 5 yaşındaki Eymen'in cesedi tandır kuyusunda bulunmuştu! Annesi ve sevgilisi...

İzmir'de yaşanan korkunç olayın ardından son dakika bilgileri peş peşe geliyor. Bornova ilçesinde henüz beş yaşında olan Eymen Sadık Durak'ın cesedi ormanlık alanda bir tandır kuyusunun dibinde bulundu. Soruşturma devam ederken anne Mine Durak, oğlunun sevgilisi tarafından dövülüp öldürüldüğünü ifade etmişti. Öte yandan olayla ilgili bilirkişi raporu da mahkemeye ulaştı.

Eymen Sadık Durak'ın ormanlık arazide metruk bir yapıdaki tandır kuyusunda ölü bulunmasıyla ilgili tutuklanan anne Mine Durak (26) ile sevgilisi Serkan Elçetin'in (38) yargılanmasına devam edildi. Olay sırasında Durak'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden istenen raporun Covid- 19 tedbirleri nedeniyle alınamamış olması üzerine mahkeme heyeti, aynı raporun İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınmasına karar verip, duruşmayı erteledi.