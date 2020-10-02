Yerli ve milli uzay saati

Her alanda öncü, milli ve yerli alternatifler üretme anlayışında olan TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME), kendi imkânlarıyla konumlama uydularında kullanılmak üzere laboratuar tipi, atomik saat üretimi için başlattığı çalışmalar sonucunda ilk milli ve yerli Rubidyum tabanlı atomik saati üretmeyi başardı. Yaşanan bu gelişme sonrası Türkiye Uzay Ajansı ve TÜBİTAK UME arasında atomik saatin uzay kalifiye hale getirilmesi de dahil işbirliği protokolü imzalandı.Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kaçır'ın da bulunduğu törende Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ile TÜBİTAK UME Müdürü Dr. Mustafa Çetintaş protokole imza attı. Bundan sonraki aşamada üretilen bu atomik saatin öncelikle uzay ortamına uygun bir hale dönüştürülmesi, ardından da uzaya gönderilerek gerçek uzay ortamında test edilmesi planlanıyor. Elde edilecek bilgi birikimi, yetişmiş insan gücü ve üretim kapasitesi ülkemizin yerli ve milli konum belirleme sistemi oluşturma çalışmalarına çok önemli bir katkı sağlayacak. Geliştirilecek optik atomik saatlerle birlikte ise ülkemizin ulusal zaman ölçeğinin mevcut doğruluğu yüz kattan fazla arttırılmış olacak.