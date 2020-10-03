Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Afrin bombalı saldırısının failleri yakalandı

Afrin bombalı saldırısının failleri yakalandı

Suriye'nin Afrin ilçesinde 2 kişinin yaralandığı bombalı saldırının failleri düzenlenen operasyonla yakalandı.

İHA
Giriş Tarihi: 3.10.2020 18:31 ABONE OL
Afrin bombalı saldırısının failleri yakalandı

Olay, 1 Ekim Perşembe günü Suriye'nin Afrin ilçe merkezinde bulunan El-Nayrouz Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu iki sivil yaralandı. El Bab yerel kolluk birimlerince yapılan çalışma sonucu düzenlenen operasyonla saldırının failleri yakalandı.

Konuya ilişkin Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen El Bab yerel kolluk birimlerince 3 Ekim 2020 günü saat 14.00 sıralarında yapılan operasyonda, 1 Ekim 2020 günü saat 11.23 sıralarında Suriye'nin Afrin ilçe merkezinde bulunan El-Nayrouz kavşağında bir araca yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 2 sivilin yaralanması olayının faili olduğu değerlendirilen bir şahıs Afrin Yerel Kolluk Kuvvetleri ile yapılan koordineli çalışma sonucu yakalanmıştır. Konuya ilişkin adli işlemler devam etmektedir" denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Afrin bombalı saldırısının failleri yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA