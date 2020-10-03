Arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldüren şüpheli, tutuklandı

Olay, 30 Eylül akşamı, Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi'ndeki boş arazide yaşandı. İddiaya göre, Gökhan Boyuneğmez, arkadaşı Servet Demir ile "Yine mi benim olduğum yere geldin?" diyerek, tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Boyuneğmez, yerdeki bir şişeyi kırıp, Demir'e saldırdı. Demir de cebindeki bıçağı çıkarıp, "Burası senin yanın değil" diyerek, Boyuneğmez'in kalbine sapladı.

Demir, kanlar içerisinde yere yığılan Boyuneğmez'i, kendi aracıyla yakındaki bir tıp merkezine götürüp, bıraktı. Ardından da kaçtı. İlk müdahalesi tıp merkezinde yapılan Boyuneğmez ise ambulans ile sevk edildiği Seyhan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonunda şüphelinin Servet Demir olduğunu belirledi. Önceki gün saklandığı Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki evde yakalanarak, gözaltına alınan Demir, dün sevk edildiği adliyede, tutuklandı.