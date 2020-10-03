‘Ayasofya birlikte yaşama ahlakının örneği’

Diyanetİşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi avlusunda düzenlenen "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Sempozyumu"nun açılış konferansında konuştu. Erbaş, "Ayasofya'nın asli hüviyetine kavuşması, aziz milletimizin kimliğine, tarihine ve medeniyetine sahip çıkma kararlılığını ve köklerinden aldığı güçle sağlam bir geleceği inşa etme azmini göstermektedir. Ayasofya, Allah'a kullukta tevhidin sembolü; her türlü din, dil, ırk, kültür, düşünce, mezhep ve meşrepten insanı kucaklamasıyla da birlikte yaşama ahlakının örneğidir" dedi. AA