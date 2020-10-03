Babası biriktirip unuttu! 500 Bin TL'ye satışa çıkardı...

Değerlenir diye 8-9 yıldır sakladık. Ben kendi imkanlarımla saklıyorum. İlana koyduğumda bir beklenti için, paralar satılsın ya da elimden çıksın, yüksek miktarda olsun diye bir amaç gütmedim. Siteye baktığım zaman çok fahiş rakamlar yazmışlar. Tanesi 2 bin 500 lira, 3 bin lira yazan insanlar varken ben de internette siteye koymak istedim. Ben siteye koyduğumda benzer satıştaki paraların rakamlarını gördüğüm zaman dikkatimi çekti. Rakamlar yüksek olunca ben de 500 bin liraya ilana koydum" dedi.