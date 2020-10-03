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Bu taksi durağını gören şaşkına dönüyor! 2 bin yıllık...

'nın İznik ilçesindeki taksi durağını gören şaşkına dönüyor! Taksi durağı önünde bulunan 2 yıllık lahit dikkat çekiyor. Durakta çalışan taksiciler ve müşteriler, lahidin yanında sandalyelerde oturuyor. apının, lahit olduğunu öğrendiğinde büyük şaşkınlık yaşadığını belirten taksici Bedri Zağlı, "Benim lahit olduğumdan haberim yoktu. Herkes merak ediyor, bakıyor." dedi. İşte ayrıntılar...

DHA
Giriş Tarihi: 3.10.2020 15:01 Son Güncelleme: 3.10.2020 15:08 ABONE OL
Bu taksi durağını gören şaşkına dönüyor! 2 bin yıllık...

UNESCO'nın geçici miras listesinde bulunan, 4 medeniyete başkentlik yapmış İznik ilçesindeki Ayasofya bahçesinde Roma dönemine ait olduğu belirlenen 2 bin yıllık lahit, dikkat çekiyor. Hava şartlarının tahrip ettiği lahit, aynı zamanda bölgede bulunan bir taksi durağının da bir parçası haline geldi.

Bu taksi durağını gören şaşkına dönüyor! 2 bin yıllık...

Vatandaşlar, lahidin dibine koydukları masa ve sandalyede oturup, zaman geçiriyor. Yapının, lahit olduğunu öğrendiğinde büyük şaşkınlık yaşadığını belirten taksici Bedri Zağlı, "Benim lahit olduğumdan haberim yok, fakat burada çürüyor. Herkes merak ediyor, bakıyor.

Bu taksi durağını gören şaşkına dönüyor! 2 bin yıllık...

Çoğu insan ne olduğunu bile bilmiyor. Müzeye veya başka bir yere kaldırılırsa daha çok ilgi çeker, turizme katkısı da olur" dedi.

Bu taksi durağını gören şaşkına dönüyor! 2 bin yıllık...

İznik Müze Müdürlüğü yetkilileri ise, yeni arkeoloji müzesinin tamamlanmasının ardından lahidin buradaki yeni yerine konulacağını belirtti.

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Bu taksi durağını gören şaşkına dönüyor! 2 bin yıllık...
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