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'da, 3 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Yıldırım- 3 Operasyonu kapsamında; 'nın Doğubeyazıt ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

DHA
Giriş Tarihi: 4.10.2020 00:18 Son Güncelleme: 4.10.2020 00:19 ABONE OL
Ağrı'da, 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım- 3 Operasyonu kapsamında; Ağrı Doğubeyazıt ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Yıldırım operasyonları kapsamında bugün, Diyarbakır'da 3 ve Ağrı'da 3 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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Ağrı'da, 3 terörist etkisiz hale getirildi
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