FETÖ, Türkiye’nin Azerbaycan’a desteğinden rahatsız!

FETÖ firarisi savcı, HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz'ın "Türk Milleti en haklı savaşında sonuna kadar Can Azerbaycan ile birliktedir" şeklindeki sözlerinden rahatsız oldu!

İsveç Krallığı'nda ikamet eden FETÖ'nün firari savcısı Hasan Dursun; Hakimler Savcılar Kurulu Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz'ın "Türk Milleti en haklı savaşında sonuna kadar Can Azerbaycan ile birliktedir" şeklindeki sözlerinden rahatsız oldu.

FETÖ firarisi Hasan Dursun; "Mehmet Yılmaz, hakim ve savcılardan bir cübbeli askeri birlik oluşturup, başına da kendisi geçerek Azerbaycan'a gitmeli" iddiasında bulundu.

DURSUN: "DÜNYANIN EN HAKLI SAVAŞI VATAN TOPRAĞINI KORUMAK IÇIN YAPILANDIR"

Hakimler Savcılar Kurulu Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve "Dünyanın en haklı savaşı; vatan toprağını korumak, milletin özgürlüğüne, inancına ve bağımsızlığını yönelen saldırıyı def etmek, haksız ve hukuksuz her saldırıya misli ile karşılık vermek için yapılandır. Türk Milleti en haklı savaşında sonuna kadar Can Azerbaycan ile birliktedir" ifadelerini kullandı.

DURSUN: MEHMET YILMAZ, HAKİM VE SAVCILARDAN BİR CÜBBELİ ASKERİ BİRLİK OLUŞTURUP AZERBAYCAN'A GİTMELİ"

FETÖ'den yargılanan eski HSYK üyesi hakim Hasan Dursun; Mehmet Yılmaz'ın Azerbaycan'ı destekleyen paylaşımdan rahatsız oldu ve "Bence HSK başkanvekili Mehmet Yılmaz, hakim ve savcılardan bir cübbeli askeri birlik oluşturup, başına da kendisi geçerek Azerbaycan'a gitmeli. Zira AKP rejimini kurtardılar be hepsini akladılar, aynı hizmeti Aliyev'e de yapabilirler" iddiasında bulundu.



FETÖ FİRARİSİ SAVCININ BYLOCK KAYDI BULUNUYOR

Hasan Dursun'un; FETÖ/PDY terör örgütü kriptolu haberleşme programı Bylock kaydının bulunduğu, 667 sayılı KHK ile savcı olarak görev yaptığı Adalet Bakanlığı'ndan ihraç edildiği, Silivri Cezaevi'nde yatmaktayken 27 Aralık 2018 tarihinde tahliye olduğu öğrenildi.

Hasan Dursun'un; İsveç Krallığı'nda ikamet ettiği ifade ediliyor. Dursun'un; sosyal paylaşım sitesi Youtube video paylaşım sitesinde "tv FOCUS" kanalında FETÖ/PDY propagandası yaptığı açıkça görülüyor.

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