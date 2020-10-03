Fide işçilerinin taşındığı minibüs TIR'a çarptı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Gazi Bulvarı yan yolunda meydana geldi. Aksu'dan şehir merkezi istikametine yönüne giden Abdullah K.'nin kullandığı 07 GVF 32 plakalı minibüs, yan yolda bir personeli indirdikten sonra yoluna devam ettiği sırada, park halinde duran 07 ABC 878 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Kazada minibüste bulunan ve bir fide şirketinde çalıştıkları öğrenilen 16 personelden 12'si yaralandı. Kazayı görenler duruma müdahale ederken, hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Servis aracının ön yolcu koltuğunda sıkışan 2 kadın itfaiyenin ekiplerince kurtarıldı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Kazayı hafif atlatan bazı yaralılar, diğer arkadaşlarına yardım etmek için yoğun çaba sarf etti. Kazanın şokunu üzerinden atamayan yaralılardan bazıları ise gözyaşlarını tutamadı. Yaralılardan 8'i tedavi için çevredeki hastanelere sevk edildi. 4 kazazedenin ise tedavisi ayakta gerçekleştirildi. Polis ekipleri, her iki sürücünün de ifadesine başvururken, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Gazi Bulvarı yan yolunda meydana gelen kaza güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde park halinde bulunan TIR'a, minibüsün çarptığı ve çevredekilerin yardıma koştukları görüldü.