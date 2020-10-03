Genç kıza iğrenç taciz! Tutuklanan istismarcının 15 yıl hapsi isteniyor

Vücuduna piercing yaptırmak için gittiği dükkânda iş yeri sahibinin tacizine uğradı. Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Şişli'de meydana geldi. 14 yaşındaki S.Y., piercing yaptırmak için annesinden izin alarak H.Ö.'nün işletmeciliğini yaptığı dükkana gitti. İddiaya göre 43 yaşındaki H.Ö., genç kıza önce boyun kısmına dermal piercing takma önerisinde bulundu.

"CİNSEL İÇERİKLİ SÖZLER SÖYLEDİ"

Genç kız, H.Ö.'nün teklifini kabul etmeyince işletmeci bu kez S.Y.'ye cinsel içerikli kelimeler söyledi. Piercinglerin kendisine çok yakışacağını söyleyen işletmeci, küçük kızın üzerinde bulunan tişörtü çıkardı. İç çamaşırı ile kalan genç kız neye uğradığının farkına varmadan yine iddiaya göre işletmeci bu kez tacizde bulunmaya başladı.

DÜKKÂNINDA GÖZALTINA ALINDI

Korkuya kapılarak sadece piercing alarak dükkândan uzaklaşan genç kız yaşadıklarını ağlayarak annesine anlatınca ikili durumu polise şikâyet ederek tacizci hakkında şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine dükkanında gözaltına alınan H.Ö., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Emniyette ifade veren genç adam kız çocuğunun ailesini tanıdığını bu nedenle piercing yapma konusunda anlaştıklarını, kendisini taciz etmediğini sadece piercing takılacak yeri gösterdiğini belirtti.

GÜVENLİK KAMERASI TACİZCİYİ ELE VERDİ

İfadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında dükkânda bulunan güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Yapılan incelemede mağdur olan kız çocuğunun emniyette vermiş olduğu ifadesinin doğru olduğu ve tacize uğradığı tespit edildi.

15 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda H.A., hakkında 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçu kapsamında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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