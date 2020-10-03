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ne alarm ne çevredekiler durdurabildi

Giriş Tarihi: 3.10.2020 17:56 Son Güncelleme: 3.10.2020 18:01 ABONE OL
Hırsızları ne alarm ne çevredekiler durdurabildi

İstanbul Ataşehir'de bir işyerine giren hırsızlar saniyeler içerisinde 170 bin liralık oto teyp ve monitör parçalarını çalıp kaçtı. Hırsızlık esnasında çalan alarma ve çevredekilerin bağırmasına aldırış etemeyen hırsızlar pes dedirtti. Onlarca güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlardan 2'si Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızları ne alarm ne çevredekiler durdurabildi

Yunus Emre KAVAK / SABAH

İstanbul Ataşehir'de bir işyerine giren hırsızlar saniyeler içerisinde 170 bin liralık oto teyp ve monitör parçalarını çalıp kaçtı. Hırsızlık esnasında çalan alarma ve çevredekilerin bağırmasına aldırış etemeyen hırsızlar pes dedirtti.

Hırsızları ne alarm ne çevredekiler durdurabildi

Onlarca güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlardan 2'si Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızları ne alarm ne çevredekiler durdurabildi

Ataşehir İçerenköy Mahallesi Şehit Cem Nuri Sokak'ta bir iş yerine gündüz vakti giren hırsızlar iş yerinde bulunan onlarca araç teyp ve navigasyon cihazlarını kamyonete yükleyip kaçtı.

Hırsızları ne alarm ne çevredekiler durdurabildi

Çalan alarma ve çevredekilerin bağırmasına bile aldırış etmeyen hırsızların kaçtıkları anlar vatandaşların kameralarına saniye saniye yansıdı.

Hırsızları ne alarm ne çevredekiler durdurabildi

İş yerini kamerasını kırıp görüntü almasını engelleyen hırsızlar yan taraftaki dükkanın kamerasından kaçamadı. Hırsızların alarm çalarken hiç aldırış etmeden pişkin pişkin hırsızlığa devam ettikleri görülüyor.

Hırsızları ne alarm ne çevredekiler durdurabildi

Dakikalar içerisinde 170 bin liralık malzemeyi kamyonete doldurdular. O anlar kameralara yansıdı.

Hırsızları ne alarm ne çevredekiler durdurabildi

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 2 hırsızı gözaltına aldı.

Hırsızları ne alarm ne çevredekiler durdurabildi

Şüphelilerden Tarık D. (18)'nin ve Kazım D.'(34) nin çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi. İki şüpheli işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Hırsızları ne alarm ne çevredekiler durdurabildi
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