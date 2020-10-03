Hırsızları ne alarm ne çevredekiler durdurabildi

İstanbul Ataşehir'de bir işyerine giren hırsızlar saniyeler içerisinde 170 bin liralık oto teyp ve monitör parçalarını çalıp kaçtı. Hırsızlık esnasında çalan alarma ve çevredekilerin bağırmasına aldırış etemeyen hırsızlar pes dedirtti. Onlarca güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlardan 2'si Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.