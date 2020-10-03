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Huzurevi sakinleri için düzenlendi Zeytin toplayıp stres attılar

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri kapsamında, sakinlerine ile zeytin toplama ve kışlık zeytin kurma etkinliği düzenlendi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 3.10.2020 23:15 Son Güncelleme: 3.10.2020 23:17 ABONE OL
Huzurevi sakinleri için düzenlendi Zeytin toplayıp stres attılar

Huzurevi bahçesinde yaşlılarımız tarafından dikilen ve bakımları sürekli olarak kendileri tarafından yapılan ağaçlar meyvelerini verdi.

Etkilingin amacının yaşlılarımızın hoşça vakit geçirmelerini katkı sunmak, pandeminin olası ruhsal etkilerini en aza indirgemek, sosyal, sportif ve fiziksel aktiviteler sayesinde kişisel etkileşimleri arttırıp düzenli topluluk katılımlarını teşvik etmek, anksiyetelerini azaltmak, duygusal refah düzeyini arttırmak ve aktif yaşlanma süreçlerine katkı sağlamak olduğu açıklandı


ZEYTİN KURMANIN PÜF NOKTALARINI ÖĞRENDİLER


Fethiye Huzurevi Müdürlüğü yetkilileri şunları söyledi:

"Bahçede bulunan zeytinleri yaşlılarımız ile birlikte topladık ve salamura ettik.Toplama esnasında sakinlerimiz zeytin kurmanın püf noktalarına yönelik anlatımları ile etkinliğimize ayrı bir güzellik kattılar.

Yine etkinliğimizin devamında, Huzurevi sakinlerimizden Mehmet Rahmi Sağlam amcamız bağlama ile bizleri coşturmuş ve güzel bir gün tamamlanmıştır.

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Huzurevi sakinleri için düzenlendi Zeytin toplayıp stres attılar
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