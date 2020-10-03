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'nda tehlikeli anlar! yardımına yetişti

'nda arızalanıp sürüklenen gemiyi, botları kurtardı. Botlar eşliğinde boğaz geçişini tamamlayan gemi Ahırkapı açıklarına demirletildi.

DHA
Giriş Tarihi: 3.10.2020 09:44 Son Güncelleme: 3.10.2020 09:48 ABONE OL
İstanbul Boğazı'nda tehlikeli anlar! Kıyı Emniyeti yardımına yetişti

Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giren Liberya bayraklı 103 metre uzunluğundaki kargo gemisi saat 07.00 sıralarında Paşabahçe açıklarına geldiğinde arızalandı ve sürüklenmeye başladı. Geminin kaptanı hemen demir attı ve gemi kıyıya yakın noktada durdu.



Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 11 römorkörü gemiye hemen müdahale edip gemiyi bulunduğu yerden kurtardı. Kargo gemisi Kıyı Emniyeti Kurtarma 11 römorkörü ve Kıyı Emniyeti 9 botu eşliğinde Boğaz geçişini tamamlayıp Ahırkapı açıklarına demirletildi.

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İstanbul Boğazı'nda tehlikeli anlar! Kıyı Emniyeti yardımına yetişti
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