İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

İstanbul Havalimanı'nda Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda, yolcu valizleri içinde 18 kilogram 215 gram uyuşturucu ele geçirildi. İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Varış Öncesi Yolcu Bildirim Programı ve İstihbarat Bilgi Sistemi ile birlikte Bakanlık kullanımındaki bilgi sistemleri üzerinden risk analizi çalışmaları yapıldı. Çalışmalar sonucunda, Tahran- İstanbul seferini yapan uçakta seyahat eden yabancı uyruklu bir yolcu, uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle takibe alındı.

KÖPEĞİN ŞÜPHELİ YOLCUNUN VALİZİNE TEPKİ VERMESİ ÜZERİNE...

Uçağın İstanbul Havalimanı'na inmesinin ardından uçakta bulunan valizler narkotik dedektör köpeği ile kontrol edildi. Dedektör köpeğin şüpheli yolcunun valizine tepki vermesi üzerine, yolcu Havalimanından çıkış yapacağı sırada durdurularak valizi x-ray taramasından geçirildi. X-ray taramasından geçen valizde şüpheli yoğunluğa rastlanmasıyla yapılan aramada, giysilerin arasında gizlenen, 5 adet şeffaf poşet içerisinde Afyon sakızı cinsi uyuşturucu olduğu tespit edildi.

ÜST ÜSTE YAPILAN İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ OPERASYONDA İSE...

Bu operasyonda 6 kilogram 215 gram uyuşturucu ele geçirildi. Üst üste yapılan ikinci ve üçüncü operasyonda ise, yabancı uyruklu yolcunun bagajında 2 kilogram Khat bitkisi, bir başka yabancı uyruklu yolcunun valizinde ise toplam 10 kilogram ağırlığında esrar yakalandı. Operasyonlara ilişkin yürütülen soruşturmalara devam ediliyor.