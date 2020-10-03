İstanbul’u zehirleyeceklerdi! 9 ton 684 litre sahte alkol ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, sigara, alkollü içki ve diğer tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, şüpheli şahısların, halk sağlığını tehdit eden sahte alkollü içki sıvılarını, 1'er litrelik şişelere koymak suretiyle Maltepe İlçesinde otoparkta çadır kurup depoladıkları tespit edildi.

Depoladıkları alkolleri, Bağcılar ve Fatih İlçelerinde nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde faaliyet gösteren tekel bayilerinde piyasaya sürdükleri belirlendi.

Ekiplerce, yapılan eş zamanlı operasyon sonucu 9 ton 684 litre alkol ele geçirildi. Konu ile ilgili 3 şüpheli şahıs yakalandı.