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’u zehirleyeceklerdi! 9 ton 684 litre sahte alkol ele geçirildi

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, halk sağlığını tehdit eden sahte alkollü içki sıvılarını 1’er litrelik şişelere koymak suretiyle İlçesinde otoparkta çadır kurup depoladıkları tespit edilen şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin adresinde 9 ton 684 litre alkol ele geçirildi. Şahısların alkolleri ve İlçelerinde nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde faaliyet gösteren tekel bayilerinde piyasaya sürdükleri belirlendi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 3.10.2020 12:25 ABONE OL
İstanbul’u zehirleyeceklerdi! 9 ton 684 litre sahte alkol ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, sigara, alkollü içki ve diğer tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, şüpheli şahısların, halk sağlığını tehdit eden sahte alkollü içki sıvılarını, 1'er litrelik şişelere koymak suretiyle Maltepe İlçesinde otoparkta çadır kurup depoladıkları tespit edildi.

Depoladıkları alkolleri, Bağcılar ve Fatih İlçelerinde nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde faaliyet gösteren tekel bayilerinde piyasaya sürdükleri belirlendi.

Ekiplerce, yapılan eş zamanlı operasyon sonucu 9 ton 684 litre alkol ele geçirildi. Konu ile ilgili 3 şüpheli şahıs yakalandı.

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İstanbul’u zehirleyeceklerdi! 9 ton 684 litre sahte alkol ele geçirildi
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