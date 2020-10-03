Joe Biden kimdir, kaç yaşında? ABD Başkan adayı Joe Biden ile ilgili bilgiler

ABD Başkanlık seçimlerine aday olan Joe Biden'in hayatı son günlerde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Donald Trump'ın karşısına Demokrat Parti adayı olarak çıkacak olan Joe'in siyasi alanda birçok görevde bulunduğu biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkan yardımcısı olan ve 36 yıl boyunca aralıksız Senatörlük yaptığı bilinen Joe Biden'in hayatı, yaşı seçimlerin yaklaşmasıyla merak konusu olmayı sürdürüyor. Peki Joe Biden kimdir, kaç yaşında? ABD Başkanlık Seçimi adayı Joe Biden ile ilgili bilgiler
Joseph Robinette Biden Jr. 20 Kasım 1942 yılında doğmuştur. Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. başkan yardımcısıdır. 20 Ocak 2009 tarihinde bu göreve başlamadan önce 3 Ocak 1973 tarihinden beri Delaware eyaletini ABD Senatosunda temsil etmekteydi.
Joseph Biden, 20 Kasım 1942 tarihinde dünyaya gelmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkan yardımcısıdır. 20 Ocak 2009 tarihinde bu göreve başlamadan önce 3 Ocak 1973 tarihinden beri Delaware eyaletini ABD Senatosu'nda temsil etmekteydi. 2008 ABD Başkanlık Seçimlerinde Demokratik Parti'den başkanlığa adaylığını koydu ancak 3 Ocak 2008 tarihinde yapılan Iowa ön seçimlerinde başarısızlığa uğraması nedeniyle adaylıktan çekildi.
23 Ağustos 2008 tarihinde Demokratik Parti'nin Başkan adayı Barack Obama tarafından Başkan Yardımcılığına aday gösterildi. 4 Kasım 2008 tarihinde yapılan başkanlık seçimlerini Demokratik Parti kazandı. 20 Ocak 2009 tarihinde devlet başkanlığına seçilen Obama'nın yanında ABD Başkan Yardımcısı olarak göreve başladı.
1953 yılında ailesi Delaware, Claymont'a taşındı. İlkokul, ortaokul ve liseyi Claymont'da okuyarak 1961 yılında mezun oldu. 1965 yılında Delware Ünivesitesi'nden siyaset bilimi üzerine eğitim alarak mezun oldu. Ardından Syracuse Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okuyarak avukat olarak 1969 yılında mezun oldu.
Joe Biden, 27 Ağustos 1966 tarihinde Neilla Hunter ile evlendi, 1972 yılında eşi vefat etmiştir. Beau, Hunter, Naomi adlarında 3 çocukları oldu. 1977 yılında Jill Jacobs ile evlenmiştir. Ashley B. (d. 1981) bir çocuğu olmuştur. Oğlu Beau Biden beyin kanserinden dolayı 2015 yılında vefat etmiştir.