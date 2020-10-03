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'ta kaçak avlanan 4 kişi, görevlilere ateş açtı

'ın Nurhak ilçesinde, Doğa Koruma ve Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekiplerince yasak olmasına rağmen tavşan avladıkları tespit edilen 4 kişi, kamyonetle kaçtıkları sırada görevlilere ateş açtı. Kimsenin yaralanmadığı olayda avladıkları tavşanlarla yakalanan ve kamu görevlisi olduğu öğrenilen 4 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 3.10.2020 23:05 Son Güncelleme: 3.10.2020 23:21 ABONE OL
Kahramanmaraş'ta kaçak avlanan 4 kişi, görevlilere ateş açtı

FARLA TAVŞAN AVI YAPARKEN YAKALANDILAR

Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Yılanovası mevkiinde meydana geldi. Farla tavşan avı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Şube Müdürlüğü ekipleri, Ş.U., Ş.U., Y.U. ve M.U.'nun avlandığını tespit etti. Ekipleri gören 4 kişi, avladıkları tavşanları atarak kamyonetle kaçmaya başladı. Bu sırada kamyonetten ekiplerin olduğu araca tüfekle ateş açıldı.

Kahramanmaraş'ta kaçak avlanan 4 kişi, görevlilere ateş açtı

JANT ÜZERİNDE KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Şüphelilerin ateş açması üzerine ekipler jandarmadan yardım istedi. Arazinin dağlık olması nedeniyle kamyonetin sol ön tekeri parçalandı ancak şüpheliler yakalanmamak için jant üzerinden gitmeye devam etti.

Kahramanmaraş'ta kaçak avlanan 4 kişi, görevlilere ateş açtı

JANDARMA GÖZALTINA ALDI

Ekinözü ilçesine bağlı Türkmenler Mahallesi'nin Ekşi Elma mevkiinde durmak zorunda kalan kamyonetteki Ş.U., Y.U., M.U. ile M.U. olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta kaçak avlanan 4 kişi, görevlilere ateş açtı

GÖREVLİLER ŞİKAYETÇİ OLDU

Saçmaların araca isabet ettiği olayda yaralanan olmazken, yapılan kimlik kontrolünde 4 kişinin de kamu görevlisi olduğu belirlendi. Şüpheliler, ele geçirilen 2 tüfekle birlikte Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Görevlilerin şikayetçi olduğu 4 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş'ta kaçak avlanan 4 kişi, görevlilere ateş açtı

KAMYONETE EL KONULDU

Avda kullanılan kamyonete mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulurken, sabah bölgeye giden ekipler, 4 kişinin kaçarken attığı 8 tavşan ele geçirdi. Öte yandan Doğa Koruma ve Şube Müdürlüğü'nce 4 kişiye ayrı ayrı kaçak ve usulsüz avlanmaktan dolayı idari para cezası ile 8 tavşan için tazminat cezası uygulayacağı belirtildi.

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Kahramanmaraş'ta kaçak avlanan 4 kişi, görevlilere ateş açtı
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