Kahramanmaraş'ta kaçak avlanan 4 kişi, görevlilere ateş açtı

FARLA TAVŞAN AVI YAPARKEN YAKALANDILAR

Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Yılanovası mevkiinde meydana geldi. Farla tavşan avı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ş.U., Ş.U., Y.U. ve M.U.'nun avlandığını tespit etti. Ekipleri gören 4 kişi, avladıkları tavşanları atarak kamyonetle kaçmaya başladı. Bu sırada kamyonetten ekiplerin olduğu araca tüfekle ateş açıldı.