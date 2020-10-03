Kamyonun açılan damperi, PTS kameralarını yıktı

Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi Menemen Caddesi üzerinde seyir halinde olan Sami Yıldız yönetimindeki 19 LL 750 plakalı hafriyat kamyonun seyir halindeyken, damperi açıldı. Damper, plaka tanıma sistemi (PTS) kameralarının takılı olduğu takı, yerinden söküp yola devirdi.

Geliş gidişli yolda, olay anında araç olmaması, olası bir faciayı önledi.

Kaza nedeniyle Manisa-Menemen yolunun bir kısmı ulaşıma kapatılırken, trafik yan yollardan verildi. Taktaki kameralar ise görevliler tarafından dikkatle sökülerek, kontrol için emniyete götürüldü. Trafik yaklaşık 2 saat sonra normale döndü.

Adı öğrenilemeyen kamyon sürücüsü, damperin açıldığını fark etmediğini, gürültüyle kameraların takılı olduğu takın dampere takılıp, yola düştüğünü söyledi.