Karısını pompalı tüfekle öldürdü

Osmaniye'de karısını pompalı tüfekle öldüren, ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi de yaralayan zanlı polise teslim oldu. Alınan bilgiye göre, Karaçay mahallesinde Gökmen Orhan, Mehmet Ş. ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği karısı Emel Orhan'a pompalı tüfekle ateş etti. Daha sonra Baş mahallesinde, Mehmet Ş.'yi de park halindeki otomobilinin içinde aynı tüfekle vuran Gökmen Orhan, iki olayda kullandığı silahla polis merkezine teslim oldu. Ağır yaralanan talihsiz kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Mehmet Ş.'nin tedavisi ise sürüyor.