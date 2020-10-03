Kız kaçırma kavgasında kan aktı

Karabük'ün Eflani ilçesinde kız kaçırma olayında kan aktı. Köy muhtarı, oğlu ve yeğeni bıçaklanarak yaralandı. Kızı kaçıran 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Eflani ilçesine bağlı Karacapınar köyünde yaşandı. İddiaya göre köy muhtarı Halil İbrahim Çelenli'nin kızı bir süre önce köy sakinlerinden Halil S nin yeğeni Osman V. Tarafından İstanbul'a evlenmek amacıyla kaçırdı. Baba Halil İbrahim Çelenli İstanbul'a giderek kızını geri getirdi.

Olayı tatlıya bağlamak için Halil S yanına muhtarın akrabası İsmail Ç yi yanına alarak konuşmaya gitti. İki grup arasında konuşma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgada köy muhtar Halil İbrahim Çelenli (52), oğlu Nadir Çelenli (28) ve yeğeni Fatih Çelenli (30) bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili Halil S. ile İsmail Ç. gözaltına alındı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Karabük eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi. hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma, olayla ilgili

soruşturma başlattı.