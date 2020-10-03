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yapılırken kafatası duvarı delindi

Giriş Tarihi: 3.10.2020 ABONE OL
Kovid-19 testi yapılırken kafatası duvarı delindi
ABD'de 40'lı yaşlarındaki bir kadına yeni tip koronavirüs sürüntü testi yapıldığı sırada kafatası duvarı delindi. Iowa'da yaşayan kadının, sürüntü testi yaptırdığı sırada kafatasını koruyan duvarın yırtılmasıyla beyin omurilik sıvısı burnundan akmaya başladı. Kadın, baş ağrısı, baş dönmesi ve kusma şikayetlerinin yanı sıra boynunun sertleştiği, metalik bir tat aldığı ve ışığa karşı hassasiyet geliştirdiği şikayetleriyle doktora başvurdu. Vakayı inceleyen Dr. Jarrett Walsh ve ekibi, testlerde kadının kafatasının altında delik açıldığını gördü. Walsh, sürüntü testinde kullanılan uzun çubuğun duvarda delik açmasının, kadının intrakraniyal hipertansiyon nedeniyle geçmişte gördüğü tedavinin sonucu olduğuna inandıklarını dile getirdi. Uzmanlar, aşırı sinüse sahip ya da kafa kaidesi ameliyatı olanların, Kovid-19'un tespiti için sadece oral sürüntü alınmasını talep etmesi gerektiğini vurguladı. AA
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Kovid-19 testi yapılırken kafatası duvarı delindi
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