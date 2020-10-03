Kuaför salonuna bahis üssü baskını

İstanbul polisi, yasa dışı bir bahis çetesine şafak baskını düzenledi. Çete liderine ait olan ve bahis üssü olarak kullanılan Kadıköy'deki kuaför salonuna düzenlenen operasyonda çete lideri ile kumar oynadıkları tespit edilen 38 kişi suçüstü yakalandı. Koronavirüs salgını tedbirlerine uymayan 38 kişiye 120 bin 840 lira idari para cezası kesildi. Mahallelerde sözde 'Temsilcilikler' kurarak yasa dışı bahis oynatan çete üyelerinin, yasa dışı bahis oynayan kişileri 'kasa' tekniği üzerinden sisteme üye yaptıkları tespit edildi.