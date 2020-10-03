Melikgazi Belediyesi'nde 80 gün gizemi

Kayseri'nin en büyük metropol ilçesi Melikgazi'nin sokaklarına asılan "Melikgazi'de 80 gün sonra ne olacak" yazılı afişler vatandaşlarda merak uyandırdı. Vatandaşların sosyal medyada sorguladığı 80 gün gizemi hakkında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi'de 80 gün sürprize gebe. Vatandaşlarımız pazartesiyi beklesin" dedi.





Türkiye'nin 54 ilinden daha fazla nüfusa sahip olan Melikgazi İlçesinde vatandaşlar, cadde ve sokaklardaki billboardlarda "Melikgazi'de 80 gün sonra ne olacak" yazısına odaklandı. İki gündür sosyal medyada tartışılan 80 gün afişiyle ilgili açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu; ""Melikgazi'ye 80 Gün Yeter mi?" "Melikgazi'de 80 Günde Biter mi?", "Melikgazi'de 80 Gün?" ve "Melikgazi'de 80 Gün Sonra Ne Olacak?" ilanlarımız halkımızda büyük merak uyandırdı.







Panolardaki gizemli 80 gün ile ilgili birçok tahminler üretildi. Melikgazi'de 80 rakamı sürprize gebe. Melikgazi Belediyesi olarak yine kamuoyunda ses getirecek ve ülkemizde ilk olacak bir yatırımı, etkinliği ve hizmeti yerine getireceğiz. Bunu da 80 rakamı ile bağdaştırdık. 1 hafta merakla beklenen 80 rakamındaki büyük sürprizi pazartesi günü vatandaşlarımızla paylaşacağız. Vatandaşlarımız hem sosyal medya hesaplarımızdan hem de Kayseri genelindeki bilboardlardan bu merak uyandıran projemizi görmüş olacaklar" diye konuştu.



