Mersin'den KKTC'ye yüzen Emre Seven'e hava muhalefetine takıldı

Cebelitarık Boğazı'nı geçen ilk Türk yüzücü Emre Seven, "Kulacım Kadar Uzaktasın" sloganıyla dün sabah saat 05.33'te Mersin'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yüzmeye başladı. Anamur'dan ilk kulacı atan Emre Seven, 15 saat 46 dakika sonra hava koşullarının kötüleşmesi nedeniyle geçişi bırakmak zorunda kaldı. Teknik ekibinin yüzmeyi bırakması gerektiğini söylemesine karşın Seven, parkuru tamamlamakta ısrar etti. Ancak Belediye Başkanınun gönderdiği sesli mesaj sonrası Seven, sudan çıkmaya ikna edilebildi. Kendisine eşlik eden tekneye çıkan Seven, alkış ve tezahüratlarla karşılanırken, gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

MANŞ DENİZİ PARKURUNDAN DAHA UZUN YÜZDÜ

Milli sporcu Emre Seven, Mersin-Kıbrıs Solo Yüzme Geçişi denemesindeki 36.7 kilometrelik yüzüşü ile 34 kilometre uzunluğundaki dünyaca ünlü Manş Denizi geçişinden daha uzun bir mesafe katetti.

Emre Seven'in sağlığının her şeyden daha önemli olduğunu vurgulayan ve sporcunun denizde kaldığı süre ve geçtiği mesafe göz önüne alındığında büyük bir başarıya imza attığını belirten Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Milli yüzücümüz Emre Seven tarafından yapılan Mersin-Kıbrıs Solo Yüzme Geçişi denemesi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Büyük bir cesaretle kulaçlarını atan Emre, Dünya Açık Deniz Yüzme Kuralları dahilinde bu parkurda daha önce hiç yapılmayanı deneyerek, bize büyük bir heyecan ve gurur yaşattı. Denizde kaldığı süre ve katettiği 36.7 kilometrelik mesafe göz önüne alındığında gerçekten de büyük bir başarıya imza attığını görüyoruz. Hedeflediğimiz noktaya ulaşamamış olmanın üzüntüsünü değil, Emre'nin sağlıklı bir şekilde denizden çıkmasını ve bu organizasyonu yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

"PARKUR YÜZÜCÜLER İÇİN HEDEF HALİNE GELECEK"

Bu organizasyonla ulusal ve uluslararası sporcular için Mersin-Kıbrıs geçişinin hedef parkur olacağına inandıklarını belirten Başkan Özyiğit, "Yenişehir Belediyesi'nin bu organizasyonu ile inanıyoruz ki ulusal ve uluslararası yüzücüler bu parkuru hedef listelerine koyacaklardır. Bu organizasyonu düzenlerken bizlere desteklerini esirgemeyen Mersin Valiliği'ne, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne, KKTC Mersin Başkonsolosluğu'na, Türk ve KKTC Sahil Güvenlik Komutanlıklarına, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'na, Mersin Akaryakıtçılar Derneği'ne, Yenişehir Hastanesi'ne, liman ve gümrük polisine, basın mensuplarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.