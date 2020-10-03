Meteoroloji son dakika uyardı! O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış...

Son dakika haberler… Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu değerlendirmelerinde yurdun bazı kesimlerine sağanak uyarısı yaptı. Mevsim normallerinde seyretmesi beklenen sıcaklıklar batı kesimlerde normalin üzerine çıkması beklenirken öte yandan özellikle Karadeniz bölgesinin yağışların etkisinde olacağı bildirildi. İşte Meteoroloji'den gelen il il son dakika hava durumu tahminleri…
Meteoroloji hava durumu değerlendirmeleri özellikle son günlerde yaşanan sıcaklık düşüşleriyle ve sağanak yağışlar nedeniyle vatandaşların gündeminde yer alıyor. Gelen son bilgiye göre; bugün yurdun birçok kesiminde mevsim normallerinin aksine bir durum beklenmezken Karadeniz bölgesindeki bazı illerde yağış beklendiği bilgisi verildi…
SAĞANAK YAĞIŞ ETKİSİNDE OLACAK!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize, Trabzon ve Ağrı çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimleri, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ve Van'ın kuzey kesimlerinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın: Genellikle batı ve güneybatı, zamanla kuzey ve iç kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 23°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 32°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 29°C
Az bulutlu
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AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 26°C
Az bulutlu
SİVAS °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
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