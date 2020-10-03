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son dakika uyardı! O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış...

'den gelen son dakika değerlendirmelerine göre; bugün yurdun bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı bildirildi. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı kaydedilirken batı kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı bilgisi verildi. Öte yandan batı ve güneybatıda yer yer kuzeyli yönden hafif ve ara sıra orta kuvvette rüzgar esmesi bekleniyor. Gün içerisinde vatandaşlar MGM'den gelen günlük hava durumu tahminlerini takip ediyor. İşte Meteoroloji'den gelen il il son dakika hava durumu tahminleri…

Giriş Tarihi: 3.10.2020 07:12 Son Güncelleme: 3.10.2020 07:18 ABONE OL
Meteoroloji son dakika uyardı! O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış...

Son dakika haberler… Genel Müdürlüğü değerlendirmelerinde yurdun bazı kesimlerine sağanak uyarısı yaptı. Mevsim normallerinde seyretmesi beklenen sıcaklıklar batı kesimlerde normalin üzerine çıkması beklenirken öte yandan özellikle Karadeniz bölgesinin yağışların etkisinde olacağı bildirildi. İşte Meteoroloji'den gelen il il son dakika hava durumu tahminleri…

O İLLER SAĞANAK YAĞIŞ ETKİSİNDE OLACAK! METEOROLOJİ HAVA DURUMU TAHMİNLERİNDE DUYURDU…

Meteoroloji hava durumu değerlendirmeleri özellikle son günlerde yaşanan sıcaklık düşüşleriyle ve sağanak yağışlar nedeniyle vatandaşların gündeminde yer alıyor. Gelen son bilgiye göre; bugün yurdun birçok kesiminde mevsim normallerinin aksine bir durum beklenmezken Karadeniz bölgesindeki bazı illerde yağış beklendiği bilgisi verildi…

Meteoroloji son dakika uyardı! O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış...

SAĞANAK YAĞIŞ ETKİSİNDE OLACAK!

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize, Trabzon ve Ağrı çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimleri, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ve Van'ın kuzey kesimlerinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın: Genellikle batı ve güneybatı, zamanla kuzey ve iç kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri için tıklayınız...

Meteoroloji son dakika uyardı! O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış...

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 23°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 32°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 29°C
Az bulutlu

Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri için tıklayınız...

Meteoroloji son dakika uyardı! O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış...

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 26°C
Az bulutlu

SİVAS °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri için tıklayınız...

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Meteoroloji son dakika uyardı! O illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış...
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