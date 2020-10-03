Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yatırılan nakdi ücret desteği ödemeleri yoğun ilgi görüyor. Coronavirüs sebebiyle işverenler tarafından ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara ödenen ödenek sorgulamaları hız kazandı. Ekim ayına girilmesiyle birlikte Eylül ayı ödemelerinin yatacağı tarihle alakalı son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Eylül ayı 2020 Nakdi ücret desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatar?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin parası ödemelerinin devam ettiğini duyurmuştu. Bu kapsamda Bakan Selçuk, eylül ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8-9 Ekim'de yapılacağını kamuoyunun bilgisine sundu…
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, eylül ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8- 9 Ekim'de yapılacağını belirtti. Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını kaydeden Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını belirtti. Bakan Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 ve 9 Ekim tarihinde yapılacak" dedi.
Bakan Selçuk "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 ve 9 Ekim tarihinde yapılacak" ifadelerini kullandı.
Eylül ayı nakdi destek ödeneği ödeme tarihi henüz belli olmadı. Ancak ödemelerin ekim ayının ilk haftasında yapılacak.
Ücretsiz izin desteği sorgulama ekranı için İŞKUR giriş bilgileri ya da E-Devlet şifresine sahip olmak yeterli. İlk kez e Devlet şifresi alacakların ise PTT'ye başvurması gerekiyor. Nakdi destek ödeme bilgilerini sorgulamak için E-Devlet girişi yapan vatandaşlar, aşağıdaki linke tıklayarak işlemlerini sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor