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ne zaman yatacak? Eylül ayı 2020 yattı mı,ne zaman yatar?

Devlet tarafından verilen ödemeleri merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada eylül ayı ödemelerinin ekim ayında yapılacağı duyurulmuştu. İşverenler tarafından ücretsiz izne çıkarılan vatandaşların ödemeleri belirlenen tarihlerde TC kimlik numaralarına göre yatacağı bilinirken konuya yönelik araştırmalar hız kazandı. Peki Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Eylül ayı 2020 yattı mı, ne zaman yatar?

Giriş Tarihi: 3.10.2020 08:58 Son Güncelleme: 3.10.2020 08:59 ABONE OL
Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Eylül ayı 2020 Nakdi ücret desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatar?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yatırılan ödemeleri yoğun ilgi görüyor. Coronavirüs sebebiyle işverenler tarafından ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara ödenen ödenek sorgulamaları hız kazandı. Ekim ayına girilmesiyle birlikte Eylül ayı ödemelerinin yatacağı tarihle alakalı son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Eylül ayı 2020 yattı mı, ne zaman yatar?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK, YATTI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin parası ödemelerinin devam ettiğini duyurmuştu. Bu kapsamda Bakan Selçuk, eylül ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8-9 Ekim'de yapılacağını kamuoyunun bilgisine sundu…

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Eylül ayı 2020 Nakdi ücret desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatar?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, eylül ayına ilişkin ödemelerinin 8- 9 Ekim'de yapılacağını belirtti. Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını kaydeden Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını belirtti. Bakan Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın 8 ve 9 Ekim tarihinde yapılacak" dedi.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Bakan Selçuk "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 ve 9 Ekim tarihinde yapılacak" ifadelerini kullandı.

Eylül ayı nakdi destek ödeneği ödeme tarihi henüz belli olmadı. Ancak ödemelerin ekim ayının ilk haftasında yapılacak.

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Eylül ayı 2020 Nakdi ücret desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatar?

Ücretsiz izin desteği sorgulama ekranı için İŞKUR giriş bilgileri ya da E-Devlet şifresine sahip olmak yeterli. İlk kez e Devlet şifresi alacakların ise PTT'ye başvurması gerekiyor. Nakdi destek ödeme bilgilerini sorgulamak için E-Devlet girişi yapan vatandaşlar, aşağıdaki linke tıklayarak işlemlerini sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor

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Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Eylül ayı 2020 Nakdi ücret desteği ödemeleri yattı mı,ne zaman yatar?
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