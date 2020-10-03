Oğlu ölen anne köprüden atlamak istedi

İstanbul'da Haliç Köprüsü'nde dün sabah saatlerinde bir otomobil tarafından sıkıştırılan hafif ticari araç, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Aracın açılan arka kapısından yola savrularak bariyerlere çarpan Emircan K. (9) hayatını kaybetti. Araç içinde sıkışan 2 kişi de yaralandı. Yerde çocuğunun cesedini gören anne Mediha K. sinir krizi geçirdi. Hafif yaralı olan anne köprüden atlamak istedi. Korkuluklara çıkmaya çalışan anneyi vatandaşlar güçlükle engelledi. Sağlık ekipleri anneyi hastaneye kaldırdı. Polis, kazaya sebebiyet veren aracın belirlenmesi için çalışma başlattı.