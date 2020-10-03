Otomobile sıkışan kuşu gazeteciler kurtardı

Kayseri'de bir sürücü otomobilinin tavanına konan ve ayağı kapıya sıkıştığı için uçamayan kumruyla kilometrelerce yol gitti. Hızla seyreden otomobilin tavanında rüzgârla sersemleyen kuş, basın mensuplarının dikkatiyle kurtarılarak doğaya salındı.

Kayseri'de bir sürücü otomobilini basın mensuplarının aracının yanına park ederek eczaneye gitti. Basın mensupları hatalı park edilen araç nedeniyle çıkamayınca, sorumsuz sürücünün gelmesini beklemek zorunda kaldı. Bu sırada gazeteciler, aracının tavanındaki kumruyu fark ettiler. Sürücünün otomobilde oturan eşini "Aranıcınızın tavanında kuş var." diyerek uyaran basın mensupları, aldıkları cevap karşısında şoke oldu.

Kuştan haberlerinin olduğunu belirten kadın; "Bayağıdır bizimle birlikte yolculuk yapıyor. Bir kondu, bir daha kalkmadı." diyerek güldü. Kuşun uçamamasından şüphelenerek yakından inceleyen basın mensupları, kuşun ayağının otomobilin ön kapısına sıkıştığını gördü. Gazetecilerin uyardığı sürücü, kuşu sıkıştığı yerden kurtararak doğaya saldı.