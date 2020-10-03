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Para getirmeyene yemek vermediler. "Dilenci" değil istismar çetesi...

'da 18 yaşından küçük uyruklu çocukları ailelerinden kiralayarak sokaklarda zorla dilendiren ve çökertilen 25 kişilik çetenin üyeleri adliyeye sevk edildi. 68 çocuğun ellerinden kurtarıldığı çete üyelerinin para getirmeyen çocuklara yemek vermedikleri ve defalarca suçu işledikleri de iddia edildi. Kurtarılan çocuklar korumaya alındı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 3.10.2020 20:54 Son Güncelleme: 3.10.2020 21:06 ABONE OL
Para getirmeyene yemek vermediler. Dilenci değil istismar çetesi...

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü düzenlemişti. Suriye uyruklu olan ve 18 yaşından küçük çocukların zorla dilendirildiğini tespit eden Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler teknik takip başlatmış ve Suriye uyruklu çete üyelerini üç ay boyunca fiziki olarak izlemişti. İddialara ve polislerin tespitlerine göre çetenin üyeleri Suriye uyruklu olan çocukları ailelerinden kiraladı ve yasa dışı yollardan İstanbul'a getirdi. Belirlenen adreslere yerleştirilen 18 yaş altı çocuklar çetenin üyeleri tarafından İstanbul'un belirlenen noktalarına bırakılarak zorla dilendirildi. Çeteye ve soruşturmaya yönelik yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. İddiaya göre; çete üyeleri para getirmeyen çocuklara yemek vermedi ve defalarca Çocuk İstismarı suçu işledi. Dokuz farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

"Dilenci" değil istismar çetesi | Video

PARALAR ADRESLERDEN ÇIKMIŞTI
Operasyonlarda zorla dilendirilen 18 yaş altı 68 çocuk da zorla tutuldukları adreslerden kurtarılmıştı. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda 250 bin lira kağıt para, 100 dolar, 228.500 Suriye parası ve çok sayıda madeni para ele geçirildi. Gözaltına alınan ve "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve İnsan Ticareti Yapmak" suçu kapsamında haklarında yasal işlem yapılan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Operasyonla kurtarılan 68 çocuk ise koruma altına alındı. Çetenin firari dört üyesinin daha arandığı ifade edildi.

Fotoğraf Altı: Zorla dilendirilen ve kötü şartlarda yaşayan çocuklar, Sultangazi İlçesi başta olmak üzere çok sayıda adrese düzenlenen Özel Harekat destekli operasyonla kurtarılmıştı.

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Para getirmeyene yemek vermediler. "Dilenci" değil istismar çetesi...
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