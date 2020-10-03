Salavat-ı şerif nedir, nasıl getirilir? Salavat getirmek nasıl yapılır, ne anlama gelir?

"Allahüme salli âla seyyidina Muhammedin ve âla ali seyyidina Muhammed ile Sallallâhu aleyhi ve sellem" şeklinde okunan Salavat-ı şerif İslam peygamberi Hz. Muhammed ve onu soyundan gelen Ehl-i Beyt'e saygı bildirmek adına okunan duadır. Peki, Salavat-ı şerif nedir, nasıl getirilir? Salavat getirmek nasıl yapılır? İşte konuya ilişkin merak edilenler…

SALAVAT-I ŞERİF NEDİR?

"Allâh'ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, salatu selam eyle." Anlamını taşıyan bu dua Kuranı Kerim'de yer alan bir ayete göre; her Müslümanın okuması gereken dua olarak bilinmektedir. Ayette şu ifadelere yer verilir;

"Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber'e -sallâllâhu aleyhi ve sellem- çokça salât ederler. Ey mü'minler, siz de O'na salevât getirin ve tam bir teslîmiyetle selâm verin!" (el-Ahzâb, 56)

Buna göre; binlerce vatandaş gün içerisinde nasıl Salavat-ı şerif getirileceğini merak ediyor.

Salavat-ı Şerif: Allahüme salli âla seyyidina Muhammedin ve âla ali seyyidina Muhammed ile Sallallâhu aleyhi ve sellem.

SALAVAT GETİRMEK NASIL YAPILIR?

Bir Müslüman dilediği kadar salavat getirebilmektedir. Ne kadar çok salavat getirilirse getirilsin o kişi için o kadar hayırlı bir durum olmaktadır. Salavat Hz. Muhammed ve onun soyundan gelenleri selamlamak saygı sunmak anlamını taşır.

Kısa söylenişi olsa da en hayırlısı her duayı tam ve eksiksiz şekilde okumaktır…