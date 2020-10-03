Son dakika haberi: 24 yaşında hayatını kaybeden Edanur Şahin'i hem eski kocasının hem de yeni kocasının bıçakladığı ortaya çıktı!

Sosyal medyanın da en çok konuştuğu haberler arasında yer alan Edanur Şahin cinayeti hakkında ilginç gelişmeler ortaya çıktı. Edanur Şahin'in eski eşi Hüseyin Şahin, çocuğunu görmek için Fırat Gültekin'in evine gitti. Edanur Şahin, içeri girmesine izin vermeyince üçlü arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü ve talihsiz kadın aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybetti. Son dakika bilgisine göre yeni eşe ağırlaştırılmış müebbet, eski eşe ise müebbet cezası istendi.

SON DAKİKA HABERİ: KAVGADA ÖLEN EDANUR'U HEM ESKİ EŞİ HEM YENİ EŞİ BIÇAKLAMIŞ!

Maraş'ın Elbistan ilçesinde, 13 bıçak darbesi ile öldürülen Edanur Şahin'in (24), otopsi raporu hazırlandı. Raporda Şahin'in ölümüne neden olan 13 bıçak darbesinden 12'sinin eşi Hüseyin Şahin (30) tarafından, birinin de eski eşi Fırat Gültekin (30) tarafından atıldığı ortaya çıktı. Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada Şahin hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış, Gültekin hakkında ise 'olası kastla öldürme' suçundan müebbet hapis istendi.