Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatından son dakika açıklaması! "Komşusunun iddiasına göre Ümitcan Uygun..."

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'ın ailesinin avukatından açıklaması! "Komşusunun iddiasına göre ..."

Son günlerin en çok konuşulan haberleri arasında yer alan olayı hakkında gelişmesi yaşandı! Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen'in komşusunun iddiasına göre , Aleyna'yı istemediği kişilerle birlikte olmaya zorluyor ve bundan kazanç sağlıyordu. Esen ailesinin avukatı Umur Yıldırım, Aleyna Çakır'ın Ümitcan Uygun tarafından fuhuşa sürüklendiğine yönelik iddialardan sonra suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 3.10.2020 09:51 Son Güncelleme: 3.10.2020 10:11 ABONE OL
Son dakika haberi: Aleyna Çakır'ın komşusundan vahim iddia: Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır'ı zorla fuhuşa zorluyordu...

Aleyna'nın komşusu ve arkadaşları hem ses kayıtlarını hem de talihsiz kızın fuhuşa sürüklendiği iddiaları üzerine suç duyurusunda bulunuldu. 'ın ailesinin avukatı ses kayıtlarının savcılığa sunulduğunu, yeni bir suç tipinin daha ortaya çıktığını ifade etti. 'un Aleyna Çakır'ı para karşılığında fuhuşa sürükleyip sürüklemediği konusunda soruşturma başlarsa Ümitcan, dördüncü kez ifadeye çağrılacak.

Son dakika haberi: Aleyna Çakır'ın komşusundan vahim iddia: Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır'ı zorla fuhuşa zorluyordu...

AİLE ÜMİTCAN UYGUN'UN BABASI DURAK UYGUN'DAN ŞİKAYETÇİ OLDU!

Öte yandan 'un babası Durak Uygun'un eşinin öldüğü gün ifade ettiği sözlere de suç duyurusunda bulunuldu. Durak Uygun, 'ın babasının kızına cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmiş bu çirkin iddialar aile tarafından kesin bir dille reddedilmişti. Ailenin avukatı bu iğrenç iddialar üzerine de suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. ATV Hafta Sonu haberlerinde konuşan Avukat Umur Yıldırım, hakaretten suç duyurusu yaptıklarını vurguladı.

Son dakika haberi... Aleyna Çakır'ın ölümü olayında Ümitcan Uygun için çember daralıyor! Şok kayıtlar dava dosyasında | Video

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Aleyna Çakır olayından sonra görgü tanıklarının ifadeleri ile ses kayıtları ortaya çıkmıştı. Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'a defalarca şiddet uyguladığı, bayıltıp dövdükten sonra Instagram'da canlı yayın yaptığı belirtilmişti.

Son dakika haberi: Aleyna Çakır'ın komşusundan vahim iddia: Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır'ı zorla fuhuşa zorluyordu...

ALEYNA ÇAKIR'IN AİLESİ: "TEHDİT ALTINDAYIZ!"

ismiyle bilinen Sema Esen'in ailesi kızlarının katilinin olduğunu ifade ederken kendilerinin tehdit altında olduğunu söylüyor. Aleyna Çakır'ın abisinin de Ümitcan Uygun ve arkadaşları tarafından tehdit edildiğini ifade eden acılı baba 'Bir çocuğumu yaktılar diğerini de kaybetmek istemiyorum.' dedi.

Aleyna Çakır'ın ailesi tedirgin...Ümitcan Uygun "tetikçi" tuttu iddiası | Video

Son dakika haberi: Aleyna Çakır'ın komşusundan vahim iddia: Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır'ı zorla fuhuşa zorluyordu...

ÜMİTCAN UYGUN'UN ANNESİ GÜLAY UYGUN'UN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

Ormanlık alanda ölü olarak bulunan sonrasında intihar ettiği söylenen Gülay Uygun'un ölümü de 'ın ölümü kadar sır olarak kaldı. Eğer ölmemiş olsaydı o da davada ifade verecekti. 17 Eylül günü ıssız bir arazide başından silahla vurulmuş şekilde bulunan Gülay Uygun o sabah 08:55'te evinden çıktı ve kameraların açısına girdi.

Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un ölüme gitmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı | Video

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Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatından son dakika açıklaması! "Komşusunun iddiasına göre Ümitcan Uygun..."
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