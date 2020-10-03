Son dakika haberi: İki çocuğunun annesini öldüresiye döven dayakçı eş tutuklandı! O görüntüler...

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen olayın fotoğrafları herkesi derinden yaralamıştı. Antalya'da eşine defalarca şiddet uygulayan R.O, iki çocuğunun annesini öldüresiye dövdü. Talihsiz kadının eli yüzü kanlar içerisinde sağlık ekiplerini beklediği anlar telefonla kaydedildi. Dayakçı eşe daha önce uzaklaştırma kararı verildiği eşinin şikayeti geri çekmesiyle yeniden eve geldiği ifade edildi. Son dakika gelişmesine göre çiftin iki çocuğu da koruma altına alındı.

SON DAKİKA HABERİ: EŞİNİ ÖLDÜRESİYE DÖVEN ADAM TUTUKLANDI!

Antalya'nın Alanya ilçesinde H.O. adlı kadın, 2 çocuğunun babası R.O. tarafından evde öldüresiye dövüldü. Komşuların çağırdığı polis, kapıyı açmayan R.O.'yu, kadının yardım çığlıkları üzerine balkondan eve girerek gözaltına aldı. Daha önce de eşine şiddet uyguladığı belirlenen R.O., tutuklandı. Eli yüzü kanlar içinde bulunan kadın, sığınma evine gönderilirken, çocukları ise korumaya alındı.