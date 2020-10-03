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Son dakika haberi: Kahvaltıda çaydanlık dehşeti! Çığlıkları duyan komşular ekiplere haber verdi!

Son dakika haberi: 'ın Bağcılar mahallesinde meydana gelen olayda Ç.K. ile eşi F.K. arasında kahvaltı esnasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle öfkesine hakim olamayan Ç.K. masadaki kaynar su dolu çaydanlığı eşine fırlattı. Çaydanlıktaki kaynar su, eşi ve kızının üzerine döküldü. Anne ve kızın çığlıklarının komşular tarafından duyulmasının ardından ekiplere haber verildi. Komşuların ihbarı üzerine gelen polis ekiplerinden kaçan Ç.K. kısa süre sonra saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 3.10.2020 14:25 Son Güncelleme: 3.10.2020 14:32 ABONE OL
Son dakika haberi: Kahvaltıda çaydanlık dehşeti! Çığlıkları duyan komşular ekiplere haber verdi!

Diyarbakır'da, kaynar su dolu çaydanlığı fırlatarak eşi ve kızını yaralayan Ç.K., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Olay, sabah saatlerinde Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Ç.K. ile eşi F.K. arasında kahvaltıda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ç.K., masadaki kaynar su dolu çaydanlığı eşine fırlattı. Eşi F.K. ile kızı A.N.K. üzerlerine dökülen sıcak suyla yaralandı. Anne ve kızın çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine eve polis ekipleri sevk edildi. Vücutlarında yanıklar oluşan F.K. ile kızı A.N.K., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAÇAN KOCA SAKLANDIĞI YERDE OPERASYONLA YAKALANDI

Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, olayın ardından kaçan Ç.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyip, komşuların ifadesine başvuran ekipler, Ç.K.'yi bir alışveriş merkezinin arkasında saklanırken yakalayarak gözaltına aldı.
Ç.K., Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

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Son dakika haberi: Kahvaltıda çaydanlık dehşeti! Çığlıkları duyan komşular ekiplere haber verdi!
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