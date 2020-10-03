Son dakika haberi: Kayseri'de kan donduran cinayet! Kardeşi, yengesi ve komşusuna kurşun yağdırdı...

Kayseri'nin Pınarbaşı İlçesi'nde akılalmaz bir cinayet yaşandı. Pınarbaşı ilçesinde yaşayan Cuma Duran, kardeşi Hatun Havva Duran (31) ile yengesi Demet Duran (36) ve komşusu Seyhan Karaca'yla tartıştı.

KARDEŞİ, YENGESİ VE KOMŞUSUNA KURŞUN YAĞDIRDI

Duran tartıştığı kardeşi Hatun Havva Duran (31) ile yengesi Demet Duran (36) ve komşusu Seyhan Karaca'ya kurşun yağdırdı. Yenge ve kız kardeş ağır yaralanırken Seyhan Karaca hayatını kaybetti.

AV TÜFEĞİYLE VURDU, KOMŞULAR EKİPLERE HABER VERDİ

Pınarbaşı İlçesi Esenköy Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda Cuma Duran önce kız kardeşi Hatun Havva Duran'ı ardından da yengesi Demet Duran'ı av tüfeğiyle vurdu. Evden çıkan Cuma Duran dışarı çağırdığı komşusu Seyhan Karaca'ya da ateş ederek kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAÇAN ZANLI HER YERDE ARANIYOR

Olay yerine gelen 112 ekipleri Seyhan karaca'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Hatun Havva Duran ve Demet Duran ise ambulansla Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı Cuma Duran'ı yakalamak için çalışma başlattı.

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