Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Sevgilisini başka bir adamla yakalayınca çileden çıktı! Tartışmanın sonu kanlı bitti...

Son dakika haberi: Sevgilisini başka bir adamla yakalayınca çileden çıktı! Tartışmanın sonu kanlı bitti...

Gelen son dakika haberine göre; 'de 45 yaşındaki Doğan K. Sevgilisi ile birlikte evde yakaladığı Muhammed isimli şahsı tam dört yerinden bıçakladı. Olay sabah saatlerinde yaşanırken işten gelen Doğan K. isimli şahıs sevgilisi ile beraber yaşadığı evde Muhammed K. İle karşılaşınca ikili arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın sonu kanlı bitti. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 3.10.2020 12:07 Son Güncelleme: 3.10.2020 12:10 ABONE OL
Son dakika haberi: Sevgilisini başka bir adamla yakalayınca çileden çıktı! Tartışmanın sonu kanlı bitti...

Son dakika haberler… Sabah saatlerinde 'nin Melikgazi ilçesinde gerçekleşen olayda işinden çıkarak sevgilisi E.D ile beraber yaşadığı eve giden Doğan K. Evde yakaladığı Muhammed K.'yı bacak ve sırt bölgelerinden 4 bıçak darbesiyle yaraladı…

SON DAKİKA: TARTIŞMA KANLI BİTTİ! TAM 4 YERİNDEN BIÇAKLADI…

45 Yaşında olduğu bilinen Doğan K. İsimli şahıs evde sevgilisi ile beraber başka bir gençle karşılaşınca olanlar oldu. İkili arasında çıkan tartışma sonucunda yaralanan 30 yaşındaki Muhammed K. Eve çağırılan ambulans ile beraber hastaneye kaldırıldı…

Son dakika haberi: Sevgilisini başka bir adamla yakalayınca çileden çıktı! Tartışmanın sonu kanlı bitti...

'de Doğan K. (45) sevgilisi E.D. (24) ile birlikte evde yakaladığı Muhammed K.'yı (30) bıçaklayarak yaraladı.

BACAK VE SIRT BÖLGELERİNDEN BIÇAKLADI!

Olay, sabah saatlerinde Doğan K.'nın sevgilisi ile birlikte yaşadığı Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet mahallesindeki evinde meydana geldi. Sabah işten gelen Doğan K., sevgilisi E.D.'yi Muhammed K. ile birlikte yakaladı. Çıkan tartışmada Doğan K., Muhammed K.'yı bacak ve sırt bölgesinden bıçakladı.

Son dakika haberi: Sevgilisini başka bir adamla yakalayınca çileden çıktı! Tartışmanın sonu kanlı bitti...

HASTANEYE KALDIRILDI!

4 bıçak darbesiyle yaralanan Muhammed K., eve çağırılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Doğan K. ve E.D. ise polis tarafından gözaltına alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Sevgilisini başka bir adamla yakalayınca çileden çıktı! Tartışmanın sonu kanlı bitti...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA