Son dakika haberi: Sevgilisini başka bir adamla yakalayınca çileden çıktı! Tartışmanın sonu kanlı bitti...

Son dakika haberler… Sabah saatlerinde Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde gerçekleşen olayda işinden çıkarak sevgilisi E.D ile beraber yaşadığı eve giden Doğan K. Evde yakaladığı Muhammed K.'yı bacak ve sırt bölgelerinden 4 bıçak darbesiyle yaraladı…

SON DAKİKA: TARTIŞMA KANLI BİTTİ! TAM 4 YERİNDEN BIÇAKLADI…

45 Yaşında olduğu bilinen Doğan K. İsimli şahıs evde sevgilisi ile beraber başka bir gençle karşılaşınca olanlar oldu. İkili arasında çıkan tartışma sonucunda yaralanan 30 yaşındaki Muhammed K. Eve çağırılan ambulans ile beraber hastaneye kaldırıldı…