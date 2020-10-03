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haberi: Üniversite öğrencisi İpek'in öldüğü saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! O paylaşım duygulandırdı...

'da gerçekleşen saldırı sonucunda hayatını kaybeden 'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bir eğlence mekanına saldırı gerçekleşmiş ve saldırı sonucunda talihsiz üniversite öğrencisi İpek hayatını kaybetmiş iki kişi de yaralanmıştı. İpek'in sosyal medya hesabından Eylül ayıyla ilgili bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Eylül ayında hayata gözlerini yuman İpek'in 'Her sene bugün söylediğim gibi, Eylül'ü takvimden silmek isterdim." yazısını paylaştığı ifade edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 3.10.2020 14:22 Son Güncelleme: 3.10.2020 14:29 ABONE OL
Son dakika haberi: Üniversite öğrencisi İpek'in öldüğü saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! O paylaşım duygulandırdı...

Üniversite öğrencisi 'nun hayatını kaybettiği saldırının faillerinin yeni görüntüleri paylaşıldı. Saldırganların 24 Eylül gecesi motosikletle eğlence mekanının önüne geldikleri arkada oturan kişinin motosikletten inerek tabancasını ateşlediği görülüyor. Henüz 24 yaşında hayata gözlerini yuman İpek Harbelioğlu'nun attığı tweetler ise herkesi çok etkiledi...

SON DAKİKA HABERİ: SALDIRININ YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

'da, eğlence mekanına düzenlenen ve üniversiteli İpek Harbelioğlu'nun ölümü, 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Son dakika haberi: Üniversite öğrencisi İpek'in öldüğü saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! O paylaşım duygulandırdı...

Görüntülerde, saldırganın eğlence mekanının önüne arkadaşının kullandığı motosiklet ile geldiği, tabancayla art arda ateş ettiği ve aynı motosikletle kaçtığı görülüyor. Öte yandan ölen üniversiteli Harbelioğlu'nun saldırıdan önce sosyal medya hesabından, "Her yıl bugün dediğim gibi, Eylül'ü takvimden silmek isterdim" paylaşımı yaptığı görüldü.

Olay, 24 Eylül gecesi, Çevre Yolu Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Kimlikleri belirsiz motosikletli 2 şüpheli, eğlence mekanının önüne geldi. Sürücünün arkasında oturan şüpheli, motosikletten inerek, elindeki tabancayı eğlence merkezine art arda ateşledi. Saldırıda üniversite öğrencisi ile 2 kişi vurularak, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan İpek Harbelioğlu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Son dakika haberi: Üniversite öğrencisi İpek'in öldüğü saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! O paylaşım duygulandırdı...

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Jandarma saldırganların kimliklerini belirleyip, yakalamak için çalışma yürütürken olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 2 şüpheli motosikletle mekanın önüne geliyor. Arkada oturan şüpheli motosikletten inerek, eğlence mekanının kapısına doğru koşuyor. Elinde taşıdığı tabancayı art arda ateşliyor. Ardından da aynı motosiklet ile olay yerinden kaçarak, uzaklaşıyor.

Son dakika haberi: Üniversite öğrencisi İpek'in öldüğü saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! O paylaşım duygulandırdı...

'EYLÜL'Ü TAKVİMDEN SİLMEK İSTERDİM'

Öte yandan 'nun saldırıdan önce sosyal medya hesabından "Her yıl bugün dediğim gibi, Eylül'ü takvimden silmek isterdim" paylaşımı yaptığı belirlendi. Harbelioğlu'nun paylaşımına bir takipçisi tarafından yazılan "Bizde Eylül ayını artık iyi hatırlamayacağız. Sanki ne olacağını hissetmiş gibi bu kelimeleri emanet bıraktı bize, huzurla uyu" yorumu okuyanları duygulandırdı.

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Son dakika haberi: Üniversite öğrencisi İpek'in öldüğü saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! O paylaşım duygulandırdı...
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