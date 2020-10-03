STK etkinlikleri 1 Aralık’a kadar yasak

Sağlık Bakanlığı'nın önerisi, Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle, İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelge gönderildi. Genelgeye göre sivil toplum ve meslek kuruluşları ile üst kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerin düzenleyeceği etkinlikler, 1 Aralık'a kadar ertelendi. Genelgede, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiğine değinildi. "Alınan kararlara uymayanlara, gerekli adli işlemler yapılacak" denildi. ANKARA