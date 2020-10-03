‘Tedbirlerle gerilemeyi sağladık’

Türkiye'de dün 114 bin 857 Kovid-19 testi yapıldı. Bin 442 yeni vaka tespit edildi, 63 kişi vefat etti, bin 506 kişi de iyileşti. Toplam hasta sayısı 321 bin 512'ye, vefat sayısı 8 bin 325'e, ağır hasta sayısı bin 455'e, iyileşen sayısı ise 282 bin 657'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Tedbirlere birlikte uyarak bu gerilemeyi sağladık" ifadelerini kullandı. ANKARAİSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), İçişleri Bakanlığı'nın "Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Kullanımı"na yönelik genelge yayınlamasının ardından toplu ulaşımda HES Kodu uygulaması için çalışmalara başlanıldığını açıkladı. Açıklamada, "Sağlık Bakanlığı'nca İBB'ye iletilecek olan tanısı konmuş Kovid-19 taşıyıcılarının veya bu kişilerle temasta olanların kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ları askıya alınacak" denildi.