Trump ve eşi de Kovid’e yakalandı

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını ilk ortaya çıktığı dönemde dikkate almayan ve ülkedeki pandemi sürecini kötü yönetmekle suçlanan ABD Başkanı Donald Trump, koronavisrüse yakalandı. Twitter hesabından açıklama yapan Trump (74), "Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız" ifadelerini kullandı. Trump ve eşi Beyaz Saray'da karantinaya girdi. Beyaz Saray Kovid-19 Danışmanı Scott Atlas "Paniğe ğerek yok" açıklaması yaparken, Özel Kalem Müdürü Mark Meadows ise "Trump hafif semptomlar gösteriyor ancak işinin başında" bilgisini verdi.Beyaz Saray, ilerleyen saatlerde Başkan Trump'ın tedbir amaçlı olarak Walter Reed Askeri Hastanesi'ne götürüldüğünü, tedavi ve çalışmalarını buradan sürdüreceğini açıkladı. Trump'ın danışmanlarından Hope Hicks'in de perşembe günü yaptırdığı Kovid testinin pozitif çıktığı belirtilmişti.Başkan Donald Trump, Beyaz Saray bahçesinden bindiği helikopterle Walter Reed Askeri Hastanesi'ne gitti.Trump'ın rakibi Demokrat Başkan Adayı Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın korona testinin ise negatif çıktığı bildirildi. Trump'ın virüse yakalanmasının ardından 3 Kasım'daki seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceği ise merak konusu. Salgını hafife almakla suçlanan Trump, maske takmaya karşı çıkmış, bazı hastalara "Dezenfektan için" demişti. Bu kez Trump karşıtları sosyal medyada "Dezenfektan iç" önerisinde bulundu. DIŞ HABERLERBAŞKAN Doland Trump'ın etrafında çok sayıda sağlık görevlisi bulunsa ve durumu yakında takip edilse bile ortada oldukça büyük bir sıkıntı da var. Koronavirüste yüksek riskli olarak adlandırılan gruba dahil olan Trump'ın kilosu doktorlara göre çok fazla ve obezitesi var. 74 yaşındaki Trump'ın kalp sıkıntıları ve yüksek tansiyon problemi olduğu biliniyor.CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Trump ile eşi Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, Twitter'den İngilizce yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile First Lady Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, karantina sürecini sıkıntısız şekilde atlatıp bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum" dedi.