Türkiye son dakika corona virüsü vaka sayısı gelişmeleri: 3 Ekim 2020 Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum ne?

Son dakika haberler… Türkiye corona virüsü vaka sayısı geçtiğimiz gün açıklanan verilerle beraber toplamda 321 bin 512 kişiye yükseldi. Günlük tespit edilen Covid-19 pozitif hastaların halen binin altına düşmediği kaydedilirken hızla yükseliş yerini bir nebze olsun durgunluğa bıraktı. Öte yandan yine geçtiğimiz gün 63 vatandaşımız bu ölümcül salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Peki, Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? 3 Ekim Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı son dakika gelişmeleri…
Türkiye corona virüsü vaka sayısı geçtiğimiz gün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda bin 442 olarak kaydedilmiş günlük test sayısının ise 114 bin 857 olduğu bildirilmişti. Öte yandan Bakan Koca; yaptığı açıklamada Ağır hasta ve zatürre oranında düşüş yaşandığını ifade etmiş tedbirler konusunda yeni bir uyarı yapmıştı...
Türkiye'de son 24 saatte 1442 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 63 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 114 bin 857 Kovid-19 testi yapıldı, 1442 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son 24 saatte 63 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1506 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 282 bin 657'ye çıktı.
Toplam test sayısı 10 milyon 608 bin 664, hasta sayısı 321 bin 512, vefat sayısı 8 bin 325, ağır hasta sayısı 1455, aktif hasta sayısı 30 bin 530 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloya ilişkin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:
"Ağır hasta sayısında ve zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün toplam ağır hasta sayımız 1455. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Tedbirlere birlikte uyarak bu gerilemeyi sağladık. Birlikten kuvvet doğar. Birlik olalım."
MESLEK LİSELERİNDE "UYGULAMALI DERSLER" 5 EKİM'DEN İTİBAREN YÜZ YÜZE YAPILACAK
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce illere "2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Uygulamalı Eğitim"e ilişkin yazı gönderildi.
Yazıda, Anadolu teknik programı öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim ve staj uygulamalarının 28 Eylül'den itibaren başladığı anımsatıldı.
Yazıya göre, 5 Ekim'den itibaren de mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinin "meslek.eba.gov.tr" adresinde yayımlanan alan ve dal derslerine ait uygulama kazanımları, tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitimle verilecek.
HER DERS SAATİ 30 DAKİKA
Öğrencilerin okulda geçirdikleri ders içi ve dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirme yapılacak.
Bu durum okul yöneticileri ve öğretmenlerce de takip edilerek okulda gerçekleştirilecek yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"na göre bilgilendirme gerçekleştirilecek.
Yüz yüze eğitimde, öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saati 30, teneffüsler 10 ve öğle arası 45 dakika olarak uygulanacak. Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze, bilişsel veya teorik kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek.
Yüz yüze ve uzaktan eğitim ile verilen alan ve dal dersleri süre, kazanım ve içerik açısından bir bütün olarak değerlendirilecek.
Haftalık ders çizelgelerine göre, yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders süreleri, alan zümre öğretmenlerince belirlenecek.
YURT VE PANSİYONLARDA ŞU AN 2 BİN 474 KİŞİ İZOLASYONA TABİ TUTULMAKTA"
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta düzenlediği aylık basın bilgilendirme toplantısında eylül ayında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
Salgınla mücadele kapsamında bugüne kadar valilik ve kaymakamlıklar tarafından 7 milyon 129 bin 904 denetim gerçekleştirildiğini, 169 bin 109 ihbar ve şikayet üzerine kontroller yapıldığını belirten Çataklı, şunları kaydetti:
"1 Ekim 2020 itibarıyla 93 bin 725 kişi kapasitesine sahip yurt ve pansiyonları bu amaçla ayırdık ve toplam 2 bin 474 kişi şu an izolasyona tabi tutulmakta. Bunlardan 573'ü izolasyon koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle, 1901'i ise geçici nitelikteki ikameti, yani mevsimlik tarım işçisi gibi çalışmaları nedeniyle yer sorunu dikkate alınarak izolasyona tabi tutulan kişilerdir. Şu ana kadar genelge kapsamında 5 bin 23 kişi yurtlarda ve pansiyonlarda bugüne kadar misafir edildi."
Temel ilkelerinin, günlük ve ekonomik hayat olumsuz etkilenmeden, üretim ve tedarik zincirinin aksamasına meydan vermeden bu salgın sürecini atlatabilmek olduğuna işaret eden Çataklı, vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet ederek bu sürece katkı sunmalarını istedi.