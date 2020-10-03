Uyuşturucuları ekmek ve süte saklamış

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" konusu ile ilgili Beylikdüzü ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 1 Ekim günü Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda Suriye uyruklu kendisini Şahin olarak tanıtan bir şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edildi.

Esenyurt ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde ikamet ettiği bilgisinin edinilmesi üzerine ekiplerce bahse konu adrese geçildi. Adres önünde bulunan Rami A. (37) isimli şahıs kaçmaya başladı. Yaşanan kovalama sonrası şahıs yakalandı. Yapılan üst kontrolünde 1 parça halinde 8,7 gram Esrar ele geçirildi. Adreste yapılan aramada narkotik maddelerin ekmek ve süt şişeleri içerisine saklandığı tespit edildi.

Arama neticesinde; 12 parça halinde toplam ağırlığı 2 kilo 43,9 gram gelen Esrar, 6 adet Telefon, 1.600 lira para ele geçirildi. Adreste bulunan Abdullah M. (20), Muhammed M. (20), Mohamad A. (25), Amran Al Z. (26) ve Hani H. (27) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edilen 6 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.