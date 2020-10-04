Altun ailesinin kedi sevgisi

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun, 4 Ekim Hayvan Hakları Günü sebebiyle bir video yayınladı. Fatmanur Altun sosyal medyadan paylaştığı videoda, eşinin üç aylık panter isimli kediyle diyalogunu gösteriyor.

Fahrettin Altun'un üç aylık minik kedi "Panter" ile diyalogu | Video

ALTUN AİLESİNİ KEDİ SEVGİSİ, 3 AYLIK PANTERİ PAYLAŞTI

Fatmanur Altun paylaşımında şu cümleleri de kullandı: "Kalabalık ailelerin bitmeyen şikayet dinleme seansları olur. Bu minik yavrular da şikayet seanslarına başladılar. Şikayetini kime götüreceğini #Panter de öğrenmiş. Henüz 3 aylık"

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