Avcılar’da vatandaşın ihbarı uyuşturucu satıcılarını yakalattı

Hanife AKLİMAN / SABAH

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Avcılar'ın Yeşilkent mahallesi Kazım Karabekir caddesi üzerindeki bir araç içerisinden uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde ihbar aldı. Şüpheli aracı takibe alan ekipler, bir şahsın araca bindiğini gördü. Ekiplerin takibini sürdürdüğü araç durdurulmak istendiğinde ise araç içindeki 3 şahsın yaya olarak kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan şahısların üst araması yapıldı. Şüphelilerden Kemal T. (27) isimli şahsın üst aramasında 13 fişek halinde 37 gram eroin maddesi, Melik Y. (27) isimli şahsın üst aramasında ise 1 fişek uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; şüpheli Melik Y. üzerinde yakalanan uyuşturucu maddeyi 80 Türk lirası karşılığında satın aldığını itiraf etti.

Şüphelilerin evlerinde aynı gün yapılan aramalarda ise; 148 gram eroin, 195 adet uyuşturucu hap, 7 gram metamfetamin, bir adet hassas terazi, bir adet ruhsatsız tabanca, 29 adet farklı çaplarda fişek ele geçirildiği bildirildi.

ALICI SERBEST KALDI, SATICILAR TUTUKLANDI

Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçundan hakkında işlem yapılan Melik Y. İsimli şahıs, 2 Ekim tarihinde çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, Kemal T. ve Ömer S. (29) isimli şahıslar "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.